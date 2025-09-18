Экс-бухгалтер хоккейного клуба "Салават Юлаев" осуждена за хищения

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Советский районный суд Уфы приговорил бывшего бухгалтера-кассира АНО "ХК "Салават Юлаев" к 4,5 годам лишения свободы за хищения и мошенничество, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии в четверг.

"В целях реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих хоккейному клубу, подсудимая разработала план преступных действий, согласно которому в период с июля 2022 по февраль 2023 года совершала хищения сумм, поступающих от реализации продукции и оказания услуг, подлежащих внесению в кассу, путем несвоевременного отражения сведений о приходных операциях, а также внесения сведений, не соответствующих действительности, в кассовую книгу организации и в программу "1С:Бухгалтерия", - говорится в сообщении.

Таким образом, подсудимая присвоила свыше 5 млн. рублей, отметили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Кроме того, для получения постоянного незаконного дохода, в период с октября 2022 по январь 2023 года, введя в заблуждение коллег и знакомых о возможности инвестирования в высокодоходную коммерческую деятельность, женщина получала от них деньги. Однако взятые на себя обязательства подсудимая не исполнила, вернула потерпевшим лишь часть полученных от них сумм, совершив тем самым хищение денежных средств на общую сумму свыше 7 млн. рублей, сказали в ведомстве.

Подсудимая признана виновной по ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) и чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Суд приговорил экс-бухгалтера к 4,5 годам колонии общего режима и штрафу 450 тыс. рублей.

Также суд взыскал с осужденной в пользу потерпевших свыше 9 млн. рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.



