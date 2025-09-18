Дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"По посланию пока дата не определена. Как только это произойдет, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Наброски, конечно же, экспертные делаются, но предметная работа начинается после того, как становится известна окончательная дата оглашения. Как только появится ясность, мы вас проинформируем", - отметил он.