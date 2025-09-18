Поиск

Глава МВД предупредил о рисках, вызываемых миграционными потоками

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что миграционные потоки сопровождаются большими рисками, хотя придают импульс государственному развитию.

Об этом после встречи главы МВД с замминистра общественной безопасности КНР, начальником Государственного управления по делам миграции Ван Чжичжуном в Ляньюньгане рассказала представитель министерства Ирина Волк.

"Глава МВД России отметил, что миграционные потоки несут потенциал, способный придать импульс экономическому и социальному развитию стран, но в то же время сопровождаются и большими рисками", - сказала она.

По словам российского министра, оптимальную стратегию управления миграционными процессами возможно выстроить благодаря "способности органов власти создавать и обеспечивать функционирование такого механизма, который, с одной стороны, позволял бы максимально полно задействовать позитивные возможности миграции, а с другой - сохранять открытость и эффективно противостоять возможным вызовам и угрозам, сводя к минимуму их негативное влияние".

Колокольцев констатировал, что Россия является "одним из глобальных мировых центров миграционного притяжения", в связи с чем в стране проводится планомерная работа по комплексной модернизации отраслевого законодательства с учетом интересов национальной безопасности.

"Принимаемые меры положительно влияют на регулирование миграционных процессов", - резюмировал глава министерства.

