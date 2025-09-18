Экс-главу Мурманского рыбного порта заподозрили в хищении 30 млн рублей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Бывший генеральный директор АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП, национализировано в 2022 году) стал фигурантом уголовного дела о многомиллионном мошенничестве, сообщила пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Бывший глава ММРП подозревается по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере).

"По версии следствия, в конце 2023 - начале 2024 годов руководитель, используя свое положение, обманом оформил на подчиненного два фиктивных договора займа. В результате порт лишился 30 миллионов рублей, которые были потрачены на покупку элитной недвижимости в Мурманской и Калининградской областях", - сообщила, в свою очередь, пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В настоящее время правоохранительные органы ведут проверку финансовой документации ММРП.

Прокуратура уточняет, что уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ММРП возбуждено по результатам проверки надзорного ведомства. Взаимодействие оказало УФСБ России по Мурманской области.

С июня 2023 года по март 2024 года генеральным директором ММРП был бывший чиновник Росрыболовства и экс-директор Калининградского морского рыбного порта Александр Громов.

Ранее, в 2024 году, пресс-служба регионального СУ СКР по Калининградской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Громова по ч.1 ст.286 (превышение должностных полномочий) и ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из личной заинтересованности).

По версии следствия, в июле 2022 года Громов на посту директора Калининградского морского рыбного порта заключил с одной из компаний два договора купли-продажи пяти тепловозов, являющихся собственностью ФГУП "Нацрыбресурс" и принадлежащих порту, который является филиалом ФГУП. По мнению следователей, сделки совершены в обход законодательства РФ и "по заведомо заниженной цене".

В настоящее время ММРП возглавляет Андрей Бородин.

Как сообщалось, за восемь месяцев текущего года ММРП обработал 166,5 тыс. тонн грузов, или в 1,7 раза меньше, чем в январе-августе 2024 года. В 2024 году ММРП обработал 418,2 тыс. тонн грузов - на 34% больше, чем в 2023 году.

Помимо рыбопродукции, ММРП занимается перевалкой нефти, генеральных грузов для арктических проектов, сырья для АО "Мурманский тарный комбинат", технического оборудования для горнопромышленных предприятий Мурманской области, оборудования для предприятий аквакультуры. Летом 2025 года ММРП запустил автотранспортные рефрижераторные грузоперевозки по Мурманской области и Северо-Западному федеральному округу.