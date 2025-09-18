Путин назвал приоритетом государства сохранение макроэкономической стабильности

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Сохранение макроэкономической стабильности является приоритетом для государства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Один из приоритетов - сохранение макроэкономической стабильности в экономике. От этого будут зависеть и вопросы, которым вы уделяете всегда первостепенное значение", - сказал Путин в четверг в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.

Он отметил в числе таких вопросов исполнение социальных обязательств государства перед гражданами, повышение и укрепление обороноспособности России и поддержка военнослужащих и их семей.