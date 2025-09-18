Поиск

В ЦБ РФ назвали повышенные инфляционные ожидания помехой для торможения инфляции

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса мешают снижению инфляции, требуют от Банка России осторожности в смягчении денежно-кредитной политики (ДКП), заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Сдерживает торможение инфляции и требует от нас осторожности при движении ставки вниз, это то, что, к сожалению, и у граждан, и у бизнеса, да и у нас с вами, я подозреваю, если попрошу руки поднять, по-прежнему недостаточно веры в то, что инфляция будет на цели 4% через год-два", - сообщил Заботкин на Московском финансовом форуме в четверг.

"Для того, чтобы мы могли снижать ставку, необходимо, чтобы эта уверенность возросла", - добавил он.

Инфляционные ожидания являются не единственным, но очень важным фактором, который определяет пространство для дальнейшего смягчения ДКП, отметил зампред ЦБ.

Он добавил, что политика Банка России в будущем по-прежнему будет направлена на обеспечение низкой инфляции. "То, что этого не удалось добиться в последние несколько лет, это вовсе не основание считать, что Банк России не нацелен на то, чтобы покупательная способность рубля сохранялась и будущая инфляция была низкой", - заявил Заботкин.

Он подчеркнул, что по мере снижения инфляции в РФ будет происходить постепенное движение в сторону умеренных процентных ставок.

Инфляция замедляется, но "пока, увы, мы не можем сказать, что она стала уже достаточно низкой, чтобы праздновать ее возвращение к цели", добавил зампред ЦБ.

Банк России 12 сентября принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п. - до 17% годовых (большинство аналитиков прогнозировало ее снижение на 200 б.п.).

Алексей Заботкин ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин не видит проблемы в официальной продаже "красивых" номеров для автомобилей

Путин не видит проблемы в официальной продаже "красивых" номеров для автомобилей

Суд перевел из СИЗО под домашний арест главреда Baza Трифонова

Суд перевел из СИЗО под домашний арест главреда Baza Трифонова

В Минэкономразвития сообщили о выходе экономики РФ в фазу более умеренного роста

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства

Источник сообщил об обмене телами погибших военных между Россией и Украиной

Минфин с 2022 года отслеживает тенденцию перехода россиян на отечественный алкоголь

Минфин с 2022 года отслеживает тенденцию перехода россиян на отечественный алкоголь

Вывоз золота физлицами могут ограничить слитками 100 г

Вывоз золота физлицами могут ограничить слитками 100 г

"Прямая линия" совместно с большой пресс-конференцией Путина пройдет в декабре

"Прямая линия" совместно с большой пресс-конференцией Путина пройдет в декабре
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7181 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });