В ЦБ РФ назвали повышенные инфляционные ожидания помехой для торможения инфляции

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса мешают снижению инфляции, требуют от Банка России осторожности в смягчении денежно-кредитной политики (ДКП), заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Сдерживает торможение инфляции и требует от нас осторожности при движении ставки вниз, это то, что, к сожалению, и у граждан, и у бизнеса, да и у нас с вами, я подозреваю, если попрошу руки поднять, по-прежнему недостаточно веры в то, что инфляция будет на цели 4% через год-два", - сообщил Заботкин на Московском финансовом форуме в четверг.

"Для того, чтобы мы могли снижать ставку, необходимо, чтобы эта уверенность возросла", - добавил он.

Инфляционные ожидания являются не единственным, но очень важным фактором, который определяет пространство для дальнейшего смягчения ДКП, отметил зампред ЦБ.

Он добавил, что политика Банка России в будущем по-прежнему будет направлена на обеспечение низкой инфляции. "То, что этого не удалось добиться в последние несколько лет, это вовсе не основание считать, что Банк России не нацелен на то, чтобы покупательная способность рубля сохранялась и будущая инфляция была низкой", - заявил Заботкин.

Он подчеркнул, что по мере снижения инфляции в РФ будет происходить постепенное движение в сторону умеренных процентных ставок.

Инфляция замедляется, но "пока, увы, мы не можем сказать, что она стала уже достаточно низкой, чтобы праздновать ее возвращение к цели", добавил зампред ЦБ.

Банк России 12 сентября принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п. - до 17% годовых (большинство аналитиков прогнозировало ее снижение на 200 б.п.).