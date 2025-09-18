Эксперимент по созданию каталога для малых госзакупок планируют завершить в марте

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ планирует в марте 2026 года завершить эксперимент по созданию "Каталога конкретных товаров" (ККТ), который должен стать основным элементом при автоматизации госзакупок малого объема (ЗМО, до 600 тыс. рублей), заявила заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева в ходе Московского финансового форума (МФФ-2025) в четверг.

"Эксперимент планируем завершить 31 марта 2026 года, но предусмотрели возможность его досрочного завершениям в том случае, если будут достигнуты запланированные результаты, - сказала Приезжева. - Сегодня нацелены на то, чтобы в рамках эксперимента были протестированы не менее 20 госконтрактов и было использовано не менее 100 позиций каталога".

При этом заместитель министра отметила, что Минпромторг планирует использовать цифровые паспорта промышленной продукции из ГИС "Промышленность" в качестве одного из источников информации для верификации товаров, включенных в ККТ. В настоящее время, по словам Приезжевой, в ГИС "Промышленность" сформированы цифровые паспорта для приблизительно 100 тыс. видов товаров.

"После завершения эксперимента вернемся к вопросу о раскрутке этого механизма, - добавила Приезжева. - Сегодня мы предполагаем, что дальнейшая реализация проекта будет проходить с использованием механизмов либо государственно-частного партнерства, либо концессионного соглашения".

Впрочем, окончательное решение по этому вопросу будет принимать правительство РФ после принятия законопроекта об автоматизации ЗМО.

Ранее директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России Татьяна Демидова в интервью "Интерфаксу" отмечала, что по результатам этого эксперимента ведомства должны получить ответы и предложения по всем вопросам, связанным с формированием и ведением ККТ. Будет он создаваться с использованием механизма ГЧП или нет, какой будет механизм его наполнения данными, как будет осуществляться взаимодействие с другими информсистемами, будет он бесплатным или платным.

"Мы ожидаем, что до конца текущего года получим результат с площадки Минпромторга, который позволит нам определиться с финальным вариантом текста соответствующих поправок к 44-ФЗ, - говорила Демидова. - Сейчас первая редакция этого законопроекта обсуждается с заинтересованными министерствами и ведомствами. То есть в следующем году можем выйти на правительство с готовым законопроектом".

Как сообщалось, летом прошлого года правительство РФ утвердило концепцию развития ЗМО. Сама концепция предусматривает подготовку и утверждение единых правил осуществления ЗМО, направленных, в частности, на обеспечение централизованного учета и прослеживаемости таких закупок. При этом она предполагает создание отдельного каталога товаров, наиболее часто закупаемых в рамках ЗМО. В нем планируется дать не просто подробное описание таких (конкретных - ИФ) товаров, а с учетом цифровых паспортов отечественной промышленной продукции (их использование предусмотрено законом "О промполитике РФ" - ИФ). Также планируется создать единые требования к информационным системам, которые будут использоваться для проведения ЗМО.

"По информации, содержащейся в планах-графиках закупок, в 2023 году планировалось осуществить малых закупок на сумму 1,3 трлн рублей, что составляет около 10% общего объема закупок, планировавшихся к осуществлению в 2023 году, - говорилось в концепции. - На основании изложенного отмечается тенденция к увеличению с 2014 года размеров сумм малых закупок и их годового объема. Основным обоснованием увеличения указанных размеров являлось расширение возможностей заказчиков оперативно осуществлять закупки в упрощенном порядке без применения конкурентных способов определения поставщиков".

К настоящему времени Минфин подготовил проект поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), которые регламентируют порядок работы электронных магазинов для осуществления ЗМО, а Минпромторг проводит эксперимент по формированию ККТ. Предполагается, что финальные положения законопроекта будут сформулированы с учетом результатов эксперимента Минпромторга - уже в 2026 году.

В настоящее время закупки малого объема проходят в рамках 44-ФЗ как закупки у единственного поставщика, и, по сути, представлены в двух видах. Один - закупки до 600 тыс. рублей, которые могут проводиться как в электронной форме (в том числе на соответствующих ресурсах субъектов РФ наподобие "Портала поставщиков" Москвы), так и в бумажной, вплоть до покупки необходимого товара в магазине. Другой - так называемые закупки с полки. Объем таких закупок ограничен 5 млн рублей, они проводятся только на электронных торговых площадках для госзакупок. При этом ЗМО (до 600 тыс. рублей) в электронной форме госзаказчики федерального уровня должны проводить на Едином агрегаторе торговли (ЕАТ) "Березка".