Угроза цунами снята на Курилах после камчатского землетрясения

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Снята угроза цунами для Курильских островов, объявленная после мощного землетрясения, которое произошло в пятницу утром у берегов Камчатки, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"От службы "Центр цунами" поступила информация об отмене угрозы для населения", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на территории Южно-Курильского района наблюдался подход волны до 15 см. На территории Курильского и Северо-Курильского районов подхода волн не было.

По данным сахалинских спасателей, на территории Северо-Курильского района землетрясение не ощущалось.

Ранее угрозу цунами объявили на восточном побережье Камчатки.

Как сообщалось, мощное землетрясение случилось у восточного побережья Камчатки 19 сентября в 06:58 по камчатскому времени (21:58 четверга по Москве). По уточненным данным сейсмологов, его магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в Тихом океане в 143 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 48 км под морским дном. По данным МЧС, в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске землетрясение ощущалось силой до 7 баллов. Жители Елизовского района ощутили подземные толчки силой до 6 баллов, а Усть-Камчатского округа - до 4 баллов.

После этого землетрясения сейсмологи регистрируют в том районе множество более слабых землетрясений, некоторые из них ощущаются в населенных пунктах.

30 июля у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители местных населенных пунктов ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. После этого у берегов Камчатки продолжаются афтершоки.