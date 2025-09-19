В Минобороны России появится отдельное учреждение по развитию системы РЭБ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Отдельное учреждение, которое будет проводить военно-научные исследования в области развития и совершенствования системы радиоэлектронной борьбы и строительства войск РЭБ, создаётся в министерстве обороны РФ, сообщает российское военное ведомство.

"До последнего времени учреждение входило в структуру одного из высших учебных заведений Минобороны России", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в пятницу.

Решение о создании отдельного учреждения по развитию системы РЭБ принято министром обороны РФ Андреем Белоусовым, говорится в сообщении.

"Создание новой организации позволит консолидировать потенциал научной школы в системе радиоэлектронной борьбы, обеспечить гарантированное решение комплекса научно-технических и прикладных вопросов, а также ускорить внедрение разработок по перспективным направлениям РЭБ для скорейшей их поставки в войска", - информирует Минобороны.