Летевший из Пекина в Иркутск самолет сел на аэродром авиазавода из-за тумана

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Самолет Boeing-737 авиакомпании "Сибирь", следовавший в пятницу из Пекина в Иркутск, совершил посадку на взлетно-посадочной полосе Иркутского авиационного завода (ИАЗ, Иркутск) из-за тумана, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Сегодня, 19 сентября 2025 года, примерно в 09:20 (04:20 мск) воздушное судно Boeing-737 авиакомпании "Сибирь", следовавшее по маршруту "Пекин - Иркутск", по решению командира воздушного судна осуществило посадку на запасном аэродроме – ВПП Иркутского авиационного завода, в связи с плохими метерологическими условиями (туман)", - говорится в сообщении.

По информации надзорного ведомства, на борту находились 167 пассажиров и семь членов экипажа, при посадке никто не пострадал.

"В этот же день в 12:55 (07:55 по Москве) воздушное судно прибыло в аэропорт Иркутска", - сообщает прокуратура.

Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров.