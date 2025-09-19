В Курской области в результате атаки дрона погиб мотоциклист

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели одного человека и ранении еще одного в результате атак БПЛА.

По его словам, FPV-дрон атаковал 55-летнего местного жителя, когда тот ехал на мотоцикле в селе Амонь Хомутовского района. Мотоциклист погиб.

Еще один дрон атаковал грузовой автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района.

"В результате удара осколочное ранение получил 36-летний мужчина. Его в ближайшее время доставят в больницу, чтобы оказать всю необходимую помощь", - добавил глава региона.