Контрагентов ГК "Ладога" проверяют из-за нарушений при продаже алкоголя

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительная проверка проходит в отношении контрагентов крупного производителя и дистрибьютора алкогольных напитков ГК "Ладога" (Петербург), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"По имеющейся у нас информации, продукция компании, ранее проданная в розничном магазине, была обнаружена правоохранителями при проверке одного из заведений общепита Петербурга, не имеющего надлежащего разрешения для реализации алкогольной продукции. Это и послужило поводом для проверки контрагентов нашей организации", - сказали в компании.

Организованная проверка не повлияла на производственные процессы и работу "Ладоги", ключевые структуры работают в штатном режиме, отметили в компании.

"Ладога" основана в 1995 году. В ее составе АО "Ладога Дистрибьюшен", ООО "Группа Ладога" и другие компании.

Петербург Ладога
