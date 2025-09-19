Поиск

ВСУ атаковали Энергодар, ранены два человека

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Украинские военные атаковали с помощью беспилотника город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, ранены два человека, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов в пятницу.

"На данный момент известно о двух пострадавших среди гражданского населения. Медиками им была оказана вся необходимая помощь", - написал Пухов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что объектом атаки стала АЗС. Также повреждены два автомобиля.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории станции были зафиксированы 11 сентября.

Энергодар Запорожская АЭС ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Директор ИМБП РАН сообщил, что 10 мышей не пережили космический полет

Глава Чебоксар Доброхотов покинул свой пост

Под британские санкции попал бизнесмен Леван Васадзе

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Росфинмониторинг внес "Международное движение сатанизма" в перечень экстремистов

Курский суд начал слушания о хищении 152 млн рублей при возведении фортификаций

Перезапуск производства на бывшем заводе Toyota в Петербурге намечен на 2026 год

Росрыболовство назвало нецелесообразным ограничение срока эксплуатации судов по возрасту

Росрыболовство назвало нецелесообразным ограничение срока эксплуатации судов по возрасту

"Пулково" заявил о взломе и ограничениях в работе сайта аэропорта

Geely отзывает в РФ 17,7 тыс. седанов Emgrand для проверки топливных баков и их крышек

Geely отзывает в РФ 17,7 тыс. седанов Emgrand для проверки топливных баков и их крышек
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7180 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2398 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });