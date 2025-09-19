ВСУ атаковали Энергодар, ранены два человека

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Украинские военные атаковали с помощью беспилотника город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, ранены два человека, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов в пятницу.

"На данный момент известно о двух пострадавших среди гражданского населения. Медиками им была оказана вся необходимая помощь", - написал Пухов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что объектом атаки стала АЗС. Также повреждены два автомобиля.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории станции были зафиксированы 11 сентября.