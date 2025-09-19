Поиск

Глава Чебоксар Доброхотов покинул свой пост

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - О сложении своих полномочий сообщил глава Чебоксар Владимир Доброхотов.

"Дорогие горожане! В связи с постановкой новых задач и сложением полномочий главы города Чебоксары хочу выразить слова благодарности всем, с кем работал в одной команде", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

В свою очередь на сайте Чебоксарского городского собрания депутатов сообщается, что 19 сентября на внеочередном заседании депутаты удовлетворили заявление Доброхотова об отставке по собственному желанию и досрочно прекратили полномочия главы города Чебоксары.

Также депутаты решили направить обращение главе Чувашии Олегу Николаеву для назначения временно исполняющего полномочия главы Чебоксар до избрания ими градоначальника из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Доброхотов был избран главой Чебоксар в июне 2024 года.

На сайте администрации Чебоксар говорится, что Доброхотов в разные годы руководил различными предприятиями, занимал должности министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии, заместителя министра сельского хозяйства региона и замглавы администрации Чебоксар по вопросам архитектуры и градостроительства.

