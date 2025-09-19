Поиск

VW считает неправомерным решение суда взыскать с него 16,9 млрд рублей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Volkswagen AG считает решение российского суда от 2024 года о взыскании с него 16,9 млрд рублей по заявлению Нижегородского автозавода (НАЗ, ранее - ГАЗ) неправомерным, а запуск процедуры локального банкротства в России - необоснованным, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе немецкого автоконцерна.

Нижегородский автозавод, на мощностях которого до марта 2022 года собирались в том числе автомобили Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos, в августе 2022 года расторг соглашение о контрактной сборке с VW. Германский концерн выплатил российскому партнеру 4 млрд рублей.

Весной 2023 года НАЗ инициировал ряд судебных разбирательств с бывшим иностранным партнером. Завод подал к VW иск в Арбитражном суде Нижегородской области, потребовав выплатить ему 28,4 млрд рублей, в том числе 2,5 млрд рублей реального ущерба (инвестиций в подготовку производства автомобилей с двигателями VW) и 5,2 млрд рублей компенсации претензий дистрибьюторов в связи с непоставкой таких автомобилей. Кроме того, истец просил взыскать 20,7 млрд рублей упущенной выгоды из-за срыва серийного производства машин с двигателями VW. Суд в июле 2024 года частично удовлетворил требования нижегородского автопроизводителя, решив взыскать с VW в его пользу 16,9 млрд рублей убытка и 40 тысzx евро долга. Апелляция подтвердила решение в декабре того же года. Исполнительный лист о взыскании с VW присужденного долга Арбитражный суд Нижегородской области выдал в декабре 2024 года.

Уже в 2025 году право требования с VW взысканных судом 16,9 млрд руб. приобрело за 120 млн рублей созданное в начале этого года АО "Камея". Это АО в августе обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о локальном банкротстве Volkswagen AG. Суд 12 сентября удовлетворил требования компании-кредитора, открыв конкурсное производство в отношении российских активов компании сроком на 6 месяцев.

Основанием для решения Арбитражного суда Москвы стало определение Верховного суда России от февраля 2024 года по делу кипрской Westwalk Projects Ltd, которое утвердило возможность введения российскими судами процедуры банкротства в отношении иностранных юрлиц, имеющих "тесную связь" с Россией. Согласно выводам судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) ВС, в случае если "центр основных интересов" компании находится за пределами России, где у этой компании имеются активы, допустимым является введение вторичного производства по делу о банкротстве, которое может затрагивать российские активы зарубежной компании.

Представители VW на процессе в Арбитражном суде Москвы настаивали на том, что непосредственно Volkswagen AG с 2022 года не участвует в российских компаниях, в то время как представители "Камеи" обращали внимание суда на по-прежнему имеющиеся в периметре интересов VW российские активы - косвенные доли в активах Porsche и MAN, товарные знаки и патенты. Кроме того, представители VW в суде заявляли о том, что банкротство концерна в России запускать преждевременно, так как кредитор предпринимает попытки добиться сатисфакции и в других юрисдикциях. В частности, речь шла о том, что "Камея" готовится предъявить аналогичные претензии в ЮАР, что представители "Камеи" в процессе не опровергали.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Volkswagen AG, судебных документов, касающихся инициированного "Камеей" разбирательства в ЮАР, в концерне пока не получали. "Несмотря на это, мы считаем запрашиваемые меры принудительного характера необоснованными и будем решительно отстаивать свои права всеми доступными нам законными средствами", - подчеркнули в компании.

На вопрос о том, планирует ли VW исполнять решение Арбитражного суда Нижегородской области о взыскании с компании 16,9 млрд рублей, в концерне заявили: "На наш взгляд, возбуждение российским судом производства по делу о несостоятельности является очередной попыткой добиться исполнения неправомерного решения в связи со спором с Группой "ГАЗ" сомнительными средствами. Volkswagen считает это действие необоснованным и намерен решительно использовать все правовые возможности для защиты своих интересов".

Volkswagen Арбитражный суд Москвы ГАЗ НАЗ Камея Нижегородская область
