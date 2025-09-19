Поиск

Более 40 человек погибли при ударе БПЛА по мечети на западе Судана

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Не менее 43 гражданских лиц погибли в пятницу на западе Судана в городе Эль-Фашир, который осаждают Силы быстрого реагирования (СБР), в результате удара беспилотником СБР, сообщает The Washington Post cо ссылкой на местных медиков.

По их данным, удар пришелся по мечети, когда там собрались жители на пятничную молитву.

Согласно другим данным, жертвами удара могли стать до 75 человек, а атаке подверглась мечеть в лагере для перемещенных лиц возле Эль-Фашира.

Эль-Фашир - столица провинции Северный Дарфур и последний крупный оплот военных в Дарфуре. Накануне, отмечает WP, бои активизировались в западных и южных кварталах города.

В свою очередь, издание Sudan Tribune передаёт, что СБР удалось прорваться на базу, ранее использовавшуюся миротворческой миссией Африканского союза и ООН в суданском Дарфуре (UNAMID) на северо-западе Эль-Фашира. Теперь этот объект используют ополченцы, союзные военным.

Однако, по словам источников издания, в итоге военным удалось отбить атаку при помощи беспилотников и заставить СБР покинуть и базу, и значительную часть лагеря беженцев "Абу-Шук", где также шли бои.

Sudan Tribune отмечает, что СБР месяцам наносили удары артиллерией и беспилотниками по этой базе, разрушив многое на ее территории. Ранее СБР также смогли взять под свой контроль несколько кварталов в Эль-Фашире, усилить давление на штаб расквартированной здесь армейской пехотной дивизии.

Конфликт в Судане между вооружёнными силами страны и СБР идёт с 15 апреля 2023 года. Точное число погибших неизвестно. Более 14 млн человек покинули свои дома. Сейчас военные контролируют север и восток Судана, включая Хартум; СБР - юг страны и почти весь регион Дарфур.

ООН Судан Эль-Фашир Северный Дарфур СБР
