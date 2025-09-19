В трех городах Дагестана улицы затопило из-за ливней

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Обильные дожди привели к подтоплению улиц в Махачкале, Каспийске и Избербаше, там затруднено движение автотранспорта, сообщили в управлении МЧС по Дагестану.

"Основные проблемы возникают на автодорогах, где ливневые стоки не справляются с потоками воды и образуются глубокие лужи, в связи с чем затрудняется движение автомобилей, которые застревают и не могут самостоятельно выбраться", - говорится в сообщении.

Туда направлены оперативные группы управления для мониторинга ситуации и оказания помощи населению. Кроме того, дополнительно организована передислокация пожарной насосной станции с города Кизилюрта в Махачкалу.

Администрации Махачкалы в своем телеграм-канале сообщает, что в связи с продолжающимися обильными осадками коммунальные службы города работают в усиленном режиме.

"В городе определены 16 проблемных локаций, на каждой из которых закреплены бригады численностью до трех человек. Работы ведутся круглосуточно, с учетом интенсивности осадков и нагрузки на дождеприемные системы. (...) Потоки быстро наполняют ливневые стоки, которые работают в усиленном режиме. Несмотря на работу ливневок, на основных магистралях Махачкалы образуются заторы", - отмечается в сообщении.

С 19 по 20 сентября по районам Дагестана прогнозировались сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 м/с.