Военные РФ за сутки нейтрализовали 383 дрона ВСУ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что за сутки российскими военными уничтожены 383 украинских беспилотника.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 383 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в его сообщении.

Минобороны заявило, что в течение суток авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил РФ поражены склад боеприпасов армии Украины, места запуска дронов большой дальности, пункты временной дислокации ВСУ в 151 районе.