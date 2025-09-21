Поиск

ВСУ атаковали АЗС в луганском Первомайске

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате атаки дрона ВСУ по автозаправочной станции в Первомайске Луганской Народной Республики, сообщили в ГУ МЧС РФ по ЛНР.

"В Первомайске в результате атаки беспилотного летательного аппарата загорелся наземный резервуар с пропаном ... Пожаром уничтожено два легковых автомобиля, повреждено административное здание. На месте происшествия погибли два человека", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

По его данным, прибывшими на место силами и средствами МЧС России в составе десяти человек и двух единиц техники удалось локализовать возгорание и не допустить его распространения.

