Десять человек ранены в Запорожской области после обстрела многоэтажки

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Десять человек пострадали в Васильевке (Запорожская область) после удара ВСУ по многоквартирному дому, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в воскресенье.

"Противник обстрелял многоквартирный дом на ул. Театральной, на данный момент известно о десяти пострадавших, три человека в крайне тяжелом состоянии", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что сохраняется опасность повторных ударов.

