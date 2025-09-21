Поиск

Минздрав предложил ввести адресное сопровождение ветеранов боевых действий и членов их семей

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав России подготовил законопроект для адресного обеспечения ветеранов боевых действий и членов их семей всеми льготами и мерами социальной поддержки, установленными законодательством в сфере охраны здоровья, сообщили в пресс-службе министерства.

"Министерством здравоохранения РФ подготовлен законопроект, предусматривающий предоставление Федеральному фонду обязательного медицинского страхования и территориальным фондам обязательного медицинского страхования соответствующих сведений из Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере", - говорится в сообщении.

В действующем законодательстве в сфере ОМС в настоящее время отсутствует механизм, позволяющий организовывать адресное сопровождение ветеранов боевых действий и членов их семей (не предусмотрен учет по категориям "ветеран боевых действий", "член семьи ветерана боевых действий" для застрахованных лиц), уточнили в министерстве.

Данная мера позволит обеспечить адресное обеспечение ветеранов боевых действий и членов их семей всеми льготами и мерами социальной поддержки, установленными законодательством в сфере охраны здоровья.

"Постановлением правительства предусмотрено, что ведение персонифицированного учета осуществляется с соблюдением требований законодательства РФ о защите персональных данных", - добавили в пресс-службе.

В соответствии с программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи, утвержденной правительством РФ, установлены особенности оказания медпомощи ветеранам СВО. В частности, медпомощь оказывается во внеочередном порядке, а также выделяется отдельный медицинский работник, координирующий предоставление ветерану СВО первичной медико-санитарной помощи во внеочередном порядке.

Минздрав РФ СВО ОМС
