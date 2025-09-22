Жалоба защиты арестованного в Приморье французского путешественника поступила в суд

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Апелляция на постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, поданная адвокатом арестованного в Приморье французского велопутешественника Софиана Сехили, поступила в суд, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"В Уссурийский районный суд Приморского края поступила апелляционная жалоба стороны защиты, которая после выполнения требований, предусмотренных УПК РФ, будет с делом направлена в Приморский краевой суд для рассмотрения", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в начале сентября Уссурийский районный суд избрал Сехили по делу о незаконном пересечении госграницы РФ меру пресечения в виде ареста на один месяц, до 4 октября. Ранее адвокат путешественника Алла Кушнир сообщила "Интерфаксу", что Сехили обвиняется по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ).

Санкция статьи предусматривает штраф размере до 200 тыс. рублей или принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Адвокат также сообщила, что защита добивается изменения меры пресечения на не связанную с изоляцией от общества. В качестве альтернативной меры могут быть избраны домашний арест, запрет определенных действий или подписка о невыезде.

У Сехили была электронная виза в момент инкриминируемого ему преступления, ограничений на въезд в РФ у него не было, добавила адвокат.

Представители Общественной наблюдательной комиссии региона на прошлой неделе проверили условия содержания арестованного, жалоб на условия содержания у Сехили не было.

В начале сентября СМИ сообщали, что Сехили задержан в Приморском крае по подозрению в незаконном пересечении государственной границы РФ. Он пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде.

На сайте велопутешественника сообщается, что он проживает на юго-западе Франции. С 2010 года проехал более 200 тыс. км, посетив более 50 стран на пяти континентах.