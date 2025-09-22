Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,4%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник сохранил нисходящий импульс минувшей пятницы из-за распродаж на фоне геополитической напряженности и объявления ЕС нового пакета антироссийских санкций, поддержку оказывает подросшая нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $67 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов просел на 0,4%, лидируют в откате бумаги "Группы компаний ПИК" (-1,9%).

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2737,47 пункта (-0,4%), цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 сентября, составляет 83,5904 руб. (+41,79 копейки).

Подешевели также акции АФК "Система" (-0,9%), "Норникеля" (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -0,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "МТС" (-0,6%), "ФосАгро" (-0,6%), "Т-Технологий" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), "ВК" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%).

Подорожали акции ВТБ (+1,6%, до 71,55 рубля), ПАО "Полюс" (+0,7%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%).

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что ЕК в рамках 19-го пакета санкций введет запрет на транзакции в отношении банков в России и других странах, также предлагает полностью запретить транзакции с компаниями "Газпром нефть" и "Роснефть".

Кроме того, новый пакет санкций ЕС в отношении РФ впервые будет включать ограничения в сфере криптовалют - ограничительные меры коснутся криптовалютных бирж и запретят ряд транзакций с криптовалютами. Также будут введены "ограничения на транзакции с компаниями в особых экономических зонах", предложения ЕК предусматривают меры "против иностранных банков, использующих российские альтернативные платежные системы".

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила в пятницу, что ЕС планирует ужесточить меры по экспортному контролю компаний из России, Китая и Индии, в частности, будут введены ограничения в отношении российского экспорта нефти посредством танкерного флота.

Президент США Дональд Трамп в пятницу провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил мнение, что тот хочет помочь с решением украинского кризиса. "Думаю, он будет работать с нами над тем, чтобы это завершилось", - сказал он журналистам в Белом доме.

Попытки украинского урегулирования Трамп назвал "очень тяжелой работой". Отвечая на просьбу журналиста прокомментировать опрос, согласно которому только 23% украинцев хотят продолжения конфликта с РФ, президент США подчеркнул, что "не осуждает" тех жителей Украины, кто устал от боевых действий.

На выходных Трамп в очередной раз призвал европейские страны прекратить покупать нефть у России, отметив, что снижение ее рыночной стоимости остановит украинский конфликт. Трамп обещал нарастить добычу нефти в США, что позволит снизить ее рыночную стоимость, и сказал, что даже незначительное удешевление приведет к прекращению украинского конфликта.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы Мосбиржи и РТС стремятся к ближайшим поддержкам 2725 и 1030 пунктов соответственно в условиях усиления геополитической напряженности. Рынок продолжает терять надежды на скорое улучшение фундаментальных факторов, в связи с чем придерживается "медвежьих" настроений с рисками движения индекса Мосбиржи в район минимума текущего года 2598 пунктов, полагает аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, рынок акций РФ снижается на фоне анонса 19-го пакета санкций со стороны ЕС. Новые санкции направлены на дальнейшее ужесточение финансового и торгового давления на Россию, а также на устранение обходных путей, которые снижали эффективность ранее введенных ограничений.

В рамках этого пакета вводится запрет на проведение транзакций с рядом российских и зарубежных банков, чтобы "закрыть финансовые лазейки" и повысить действенность санкционного режима. Евросоюз также ускоряет отказ от российского сжиженного природного газа: теперь полный переход должен произойти уже к 1 января 2027 года, а не позднее, как планировалось ранее.

"Мы нейтрально оцениваем 19-й пакет санкций для российских компаний. Запрет на импорт СПГ в ЕС с 2027 года не критичен для "НОВАТЭКа" - продажи продолжатся, хотя логистика подорожает. Санкции против "Роснефти" и "Газпром нефти" тоже оцениваются нейтрально, так как основные риски уже реализованы, а компании давно находятся под давлением ограничений", - заявил Степанов.

Также давление на рынок оказывают опасения по проекту бюджета на 2026-2028 гг., который должен быть представлен на текущей неделе. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что если дефицит бюджета в 2026 году будет запланирован больше, чем в базовом прогнозе ЦБ (около 1,5% ВВП), то смягчение ДКП может потребовать больше времени.

Индекс МосБиржи после закрытия минувшей недели ниже 2790 пунктов может продолжить снижение до 2720 пунктов, считает Степанов.

Индексы акций в США в минувшую пятницу выросли на 0,4-0,7% и обновили исторические максимумы. Поддержку рынкам продолжало оказывать принятое в среду решение Федеральной резервной системы (ФРС) о снижении процентных ставок на 25 базисных пунктов.

При этом ФРС целесообразно опустить ставки еще на 50 б.п. до конца текущего года, чтобы поддержать рынок труда, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. По его словам, риск существенного ускорения инфляции в стране из-за ее импортных пошлин невелик, а риск резкого роста безработицы оправдывает меры по поддержке рынка труда.

В пятницу инвесторы также следили за телефонной беседой Трампа и Си Цзиньпина. Си Цзиньпин в разговоре с Трампом призвал не подрывать торговые отношения между странами, вводя ограничения в одностороннем порядке, передает Global Times. "США следует воздерживаться от односторонних торговых ограничений, чтобы не наносить ущерб результатам многочисленных раундов консультаций между сторонами", - приводит издание слова китайского лидера.

В Азии в понедельник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 1%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются после снижения в пятницу из-за опасений по поводу замедления роста американской экономики.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 мск составила $67,1 за баррель (+0,6%), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,1 за баррель (+0,6%).

Решение Федрезерва США о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов, принятое по итогам заседания в среду, было воспринято трейдерами как сигнал о слабости американской экономики.