Поиск

Следователь пострадал при взрыве в Ингушетии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудник СУ Следственного комитета РФ (СКР) по Ингушетии, расследующий дело о двойном убийстве, пострадал при взрыве на месте поисков орудия преступления, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Ингушетии выехал на открытый участок местности в Гамурзиевском округе для поиска на реке Назранка орудия преступления, которое использовал подозреваемый при убийстве бывшего сотрудника вневедомственной охраны Ибрагима Циздоева 15 сентября", а также для убийства еще одного человека по фамилии Костоев 18 сентября, сказал собеседник агентства.

По его данным, при проведении этих мероприятий с использованием магнита, привязанного к веревке, следователь извлек из русла реки магазин к охотничьему карабину, снаряженный патронами калибра 7,62, со следами сильной коррозии, предположительно, ручную осколочную гранату Ф-1, охотничий нож. При извлечении из русла магнита произошел щелчок и затем взрыв, предположительно, гранаты.

Сотрудник СУ СКР с ушибами, ссадинами и контузией головного мозга доставлен в неврологическое отделение республиканской больницы. Прибывшие на место происшествия саперы обнаружили в реке металлические фрагменты.

СКР Ингушетия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Жалоба защиты арестованного в Приморье французского путешественника поступила в суд

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 4 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 4 км

В результате атаки БПЛА на Крым погибли три человека

Минобороны РФ назвало удар ВСУ по курортной зоне Крыма террористической атакой

Украинские БПЛА ударили по санаторию "Форос" в Крыму

Что произошло за день: воскресенье, 21 сентября

Хинштейн вступил в должность губернатора Курской области

Экс-министр здравоохранения Поморья арестован по делу о злоупотреблениях

Экс-министр здравоохранения Поморья арестован по делу о злоупотреблениях

Школа, частично обрушившаяся в Новосибирской области, была построена в 1937 году

Часть здания школы обрушилась в Татарске Новосибирской области

Часть здания школы обрушилась в Татарске Новосибирской области
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7191 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2399 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });