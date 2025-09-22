Следователь пострадал при взрыве в Ингушетии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудник СУ Следственного комитета РФ (СКР) по Ингушетии, расследующий дело о двойном убийстве, пострадал при взрыве на месте поисков орудия преступления, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Ингушетии выехал на открытый участок местности в Гамурзиевском округе для поиска на реке Назранка орудия преступления, которое использовал подозреваемый при убийстве бывшего сотрудника вневедомственной охраны Ибрагима Циздоева 15 сентября", а также для убийства еще одного человека по фамилии Костоев 18 сентября, сказал собеседник агентства.

По его данным, при проведении этих мероприятий с использованием магнита, привязанного к веревке, следователь извлек из русла реки магазин к охотничьему карабину, снаряженный патронами калибра 7,62, со следами сильной коррозии, предположительно, ручную осколочную гранату Ф-1, охотничий нож. При извлечении из русла магнита произошел щелчок и затем взрыв, предположительно, гранаты.

Сотрудник СУ СКР с ушибами, ссадинами и контузией головного мозга доставлен в неврологическое отделение республиканской больницы. Прибывшие на место происшествия саперы обнаружили в реке металлические фрагменты.