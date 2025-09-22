Глава Владимира арестован по делу о взятке в особо крупном размере

Фото: Валерия Калугина/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Главе города Владимир Дмитрию Наумову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, он арестован, сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело против него по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ и доказательств, собранных в ходе расследования дела о мошенничестве в сфере ритуального бизнеса.

Следствие установило, что в декабре 2023 года к Наумову обратились двое жителей Московской области, с которыми он договорился о помощи им в незаконной похоронной деятельности во Владимире.

Так, глава города содействовал назначению на руководящие должности в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг", а также МКУ "Центр управления городскими дорогами" членов организованной преступной группы, в том числе один из организаторов незаконного бизнеса был назначен заместителем директора упомянутого МКУ.

Кроме того, Наумов содействовал изданию нормативного акта о похоронном деле, которым фактически ограничивались права других участников ритуального бизнеса. За это он получил взятку в сумме не менее 1,1 млн рублей.

По местам жительства и работы обвиняемого проведены обыски, изъяты денежные средства, украшения, дорогостоящий автомобиль и иные объекты. По ходатайству следствия Наумов заключен под стражу.

Жителям Московской области, с которыми договаривался глава города, инкриминируется совершение преступления по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Уголовные дела о получении и даче взятки соединены в одно производство.

Кроме того, взяткодатели наряду с еще одиннадцатью соучастниками являются фигурантами уголовного дела о хищении организованной преступной группой средств граждан при оказании ритуальных услуг на сумму более 5 млн рублей.

В свою очередь пресс-служба регионального управления ФСБ сообщает, что Наумов признал вину в инкриминируемом ему преступлении и дал признательные показания.

Наумов был задержан в конце августа текущего года. Временно исполняющим обязанности главы города назначен Владимир Гарев.