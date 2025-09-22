Тамбовских госслужащих отправят на сбор урожая яблок

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Тамбовской области для помощи в сборе большого урожая яблок составят бригады из числа желающих муниципальных и государственных служащих, сообщил избранный глава региона Евгений Первышов.

"В понедельник, 22 сентября, поручу Минсельхозу опубликовать координаты всех хозяйств Тамбовской области, где необходима такая помощь, и жители региона смогут ее оказать", - написал он в Telegram.

20 сентября Первышов поучаствовал в сборе яблок на одном из предприятий региона и попросил тамбовчан откликнуться, чтобы садоводы успели убрать весь урожай.

"Хозяйства готовы оплачивать такую работу. Это неплохая возможность получить дополнительный заработок и активно провести время", - отметил глава региона.

Как сообщили в областном правительстве, Тамбовская область считается ведущим садоводческим центром России. Сегодня в регионе 8 тысяч гектаров садов, 75% из них - интенсивные. Более 60 предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств работают в этой сфере. Ежегодно площади под интенсивными садами становятся больше, строятся новые фруктохранилища и модернизируются существующие. Особое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных кадров для аграрного сектора.