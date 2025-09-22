В рамках весеннего призыва в армию в войска были направлены 160 тысяч человек

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Весенний призыв в российскую армию выполнен полностью и в срок, на военную службу направлены 160 тысяч человек, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба Вооружённых сил РФ Владимир Цимлянский.

"Прежде всего, подведу итоги предыдущего весеннего призыва. Задание на призыв, установленное указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объёме. Для прохождения военной службы в Вооружённые силы, другие войска и воинские формирования направлено 160 тысяч человек", - сказал Цимлянский в понедельник на брифинге по итогам проведения весеннего призыва граждан на военную службу и особенностях комплектования Вооружённых сил РФ и других войск осенью 2025 года.

По словам Цимлянского, в ходе весенней призывной кампании для отправки молодого пополнения в воинские части было задействовано свыше 170 рейсов гражданской авиации, 14 рейсов самолётов авиации Вооружённых сил и 15 воинских эшелонов.

"Все призывники на путь следования были обеспечены рационами питания, а если дорога занимала более трёх суток, то для них было организовано трёхразовое питание в вагонах-ресторанах. Такая практика уже давно сложилась в Вооружённых силах и доказала свою эффективность", - сказал Цимлянский.

"Всего же за весеннюю призывную кампанию воздушными судами гражданской и военной авиации, воинскими эшелонами и пассажирскими поездами было перевезено более 125 тысяч призывников", - сообщил замначальника ГОМУ.

Он отметил, что "все граждане, направленные для прохождения военной службы, на сборных пунктах были обеспечены установленными видами довольствия".

По данным Генштаба, наиболее организованно мероприятия призыва прошли в республиках Бурятия, Карелия, Крым, Донецкой и Луганской народных республиках, Хабаровском крае, Брянской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тульской областях, в Москве и Санкт-Петербурге.