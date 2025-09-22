Поиск

Экс-глава фонда поддержки предпринимательства Ставрополья получила условный срок

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ставрополя признал бывшего директора фонда поддержки предпринимательства региона Елену Самарину и местного предпринимателя Станислава Наумова виновными в мошенничестве, сообщает пресс-служба краевого УФСБ.

Установлено, что подозреваемая в 2019 году заключила договор с предпринимателями для их участия в международной выставке и бизнес-миссии. Как отмечается, злоумышленница, действуя в сговоре с предпринимателем, намеренно не исполнила взятые обязательства в полном объеме. Установлено, что в состав ставропольских делегаций входили люди, не являющиеся работниками указанных в договорах организаций либо принимавшие участие в миссиях формально, говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба от действий осужденной составила более 2,1 млн рублей.

Приговор был вынесен по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Самарина получила 3,5 года лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе, Наумов - 1,5 года условного срока.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Елена Самарина занимала должность директора фонда поддержки предпринимательства Ставрополья с июня 2019 года по июль 2023 года.

По данным ЕГРЮЛ, основной вид деятельности индивидуального предпринимателя Станислава Наумова – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Он также является директором ООО "Северо-Кавказский медицинский институт непрерывного образования".

