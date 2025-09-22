Налоговые льготы для электроники увяжут с инвестициями в НИОКР и производство

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг обсуждает с Минфином поправки в Налоговый кодекс с тем, чтобы обязать предприятия электронной промышленности направлять экономию, полученную в рамках налоговых льгот, на развитие производства и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), сообщил на форуме "Микроэлектроника 2025". глава министерства Антон Алиханов.

"По прошлому году мы оцениваем объем предоставленных налоговых льгот отрасли в целом на уровне 100 млрд рублей. Это где-то, наверное, 40% на 60%: 40% - это налог на прибыль, и 60% - это страховые взносы", - рассказал он.

"Сейчас с Минфином ведем тоже активную работу с тем, чтобы, возможно, сделать это нормативно обусловленной вещью, то есть чтобы эти льготы все-таки реинвестировались в безусловном порядке", - добавил Алиханов.

Глава Минпромторга отметил, что в рамках выставки на форуме "Микроэлектроника 2025" многие компании говорили: "Мы все льготы и все, что зарабатываем дополнительно за счет мер поддержки государства, все вкладываем обратно в производство".

О том, что предоставление налоговых льгот для предприятий отечественной радиоэлектронной промышленности могут увязать с инвестициями в технологии и производство ровно год назад на форуме "Микроэлектроника 2024" говорил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. "Льготы (...) не должны трансформироваться напрямую в прибыль, поэтому сейчас с коллегами обсуждаем введение неких условий, которые будут обуславливать получение льгот, к тем инвестициям, которые предприятия делают для развития собственных средств производства, собственных мощностей, в НИОКРЫ и так далее", - говорил он. Тогда планировалось, что соответствующие поправки в НК вступят в силу с 2025 года.

С 2025 года для предприятий, производящих оборудование и комплектующие для российской электроники, установлена сниженная ставка налога на прибыль в размере 8%. Также для таких компаний действует общий для IT-отрасли льготный уровень ставки по страховым взносам в 7,6%.