Проект закона о призыве на военную службу в течение года одобрен кабмином РФ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует поддержать законопроект об изменении порядка призыва на военную службу, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом соответствующего отзыва кабмина, получившего в понедельник одобрение на комиссии по законопроектной деятельности.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки к рассмотрению Государственной думой во втором чтении", - сказал собеседник агентства.

В проекте отзыва кабмина отмечается, что с учетом разделения понятий призыва граждан на военную службу и отправки граждан, призванных на военную службу, к местам ее прохождения требуется внесение корреспондирующих изменений в пункт 1 статьи 26 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" в части состава мероприятий призыва граждан на военную службу, добавил источник.

Законопроектом (973851-8) предлагается установить срок проведения призыва граждан на военную службу (в том числе медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора, заседания призывной комиссии) с 1 января по 31 декабря, а также определить сроки отправки граждан, призванных на военную службу, к местам ее прохождения с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года, предусматривает проект.

Авторами проекта закона стали председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Документ был внесен в нижнюю палату в июле этого года.