Прокуратура требует с экс-главы Плеса более 1 млрд рублей незаконно полученных доходов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Ивановской области подала в суд иск о взыскании с бывшего главы Плеса Алексея Шевцова более 1 млрд рублей коррупционных доходов и обращении в доход государства полутора сотен объектов недвижимости, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник.

По данным надзорного ведомства, на протяжении десяти лет вплоть до 2015 года Шевцов являлся депутатом местного представительного органа, а в период 2010-2011 гг. был главой поселения.

"При этом в нарушение установленных требований Шевцов осуществлял и масштабировал предпринимательскую деятельность в сферах, прямо отнесенных к его должностным обязанностям как главы. Покровительство подконтрольным организациям позволило Шевцову фактически монополизировать рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в городе Плесе", - говорится в сообщении.

Как отмечают в облпрокуратуре, в бизнес-активность Шевцова были вовлечены его родственники и доверенные лица, а также организована сеть взаимосвязанных юридических лиц.

Общий доход от незаконной деятельности превысил 1 млрд рублей. Для извлечения прибыли были оформлены права на несколько сотен объектов недвижимости в городе Плесе, в том числе полученных из государственной и муниципальной собственности. В настоящее время в этих целях используются порядка 150 объектов, пояснили в надзорном ведомстве.

При этом, по данным облпрокуратуры, годовые бюджеты Плесского поселения на финансирование городской инфраструктуры и социальное обеспечение во время руководства Шевцова были кратно меньше и исчислялись десятками миллионов рублей.

В связи с этим прокуратурой Ивановской области подан иск в суд об обращении в доход РФ объектов недвижимости, долей участия в коммерческих организациях, а также о взыскании в пользу РФ незаконно полученных доходов в общей сумме более 1 млрд рублей.

Ранее Шевцов уже выступал ответчиком по целому ряду исков органов прокуратуры.

В частности, в 2024 году были удовлетворены исковые требования заместителя генерального прокурора РФ об истребовании незаконно предоставленного Шевцову земельного участка площадью 2,3 га, признании самовольными постройками эксплуатировавшихся под брендом "избинг-отеля" объектов и обязании их снести.

В период с 2024 года по 2025 год из незаконной собственности и владения Шевцова и контролируемых им лиц был истребован ряд земельных участков общей площадью более 26 га.

Например, как отмечают в облпрокуратуре, один из земельных массивов на берегу реки Волги площадью более 20 га был получен компанией Шевцова в аренду за 500 с небольшим рублей в год. Ряд земельных участков в центральной части набережной города Плеса предоставлялись Шевцову в обход конкурсных процедур и с грубыми нарушениями генерального плана, а также правил землепользования и застройки.

По искам органов прокуратуры истребован также ряд земельных участков, первоначально предоставленных компании Шевцова бывшим главой Приволжского муниципального района Сергеем Сычевым. Впоследствии Сычев был привлечен к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями по факту получения от компании Шевцова земельных участков в пользу своих родственников, добавили в прокуратуре региона.