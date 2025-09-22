В вузах РФ может появиться возможность сдать при поступлении дополнительную дисциплину за баллы

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Дополнительная дисциплина может появиться в вузах России при поступлении на технические специальности для получения дополнительных баллов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетил выставку российского форума "Микроэлектроника 2025", где в ходе общения с исполняющим обязанности ректора Уральского федерального университета Ильей Обабковым рассказал о том, что данный вопрос обсуждается.

Он отметил, что микроэлектроника является сквозной темой для Уральского университета, которая связана с математикой, физикой, химией, радиохимией, электродинамикой, материаловедением.

"Мы совсем недавно с Фальковым (Валерий Фальков, министр науки и высшего образования - ИФ) оговорили о том, что возможно сделать какие-то решения, чтоб ребята, которые поступают, могли бы осваивать и сдавать, в том числе, и смежные специальности, которые были бы интересны, например, химию при поступлении на факультет электроники и т.д.", - сказал глава правительства.

Он отметил, что речь идет о факультативной сдаче, но с возможностями поддержки в виде дополнительных баллов.

В свою очередь Фальков добавил, что обсуждается вопрос введения дополнительной четвертой дисциплины по выбору в зависимости от специальности. "Скажем, если микроэлектроника, то могла бы быть четвертой дисциплиной химия. И в случае, если ты получаешь больше 70 баллов, то получаешь дополнительные баллы при поступлении. Это лучше будет готовить студентов заранее для освоения этих сложных специальностей, таких, как микроэлектроника", - сказал министр.

При этом Мишустин отметил: "Мы здесь крайне аккуратно хотим к этому подойти, послушать специалистов, которые набирают ребят".