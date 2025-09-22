Задержан замдиректора филиала управления ведомственной охраны Минтранса России

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Ростовской области задержан и арестован по делу о взятке один из заместителей директора Северо-Кавказского филиала "Управление ведомственной охраны Минтранса России", сообщили в региональном управлении ФСБ.

"Установлено, что чиновник получал взятки от начальников стрелковых команд Ростовской области и Северо-Кавказского региона за повышение выплат, подлежащих начислению в качестве премий, а также за общее покровительство по службе и решение возникающих проблем, связанных со служебной деятельностью", - говорится в сообщении.

Фигуранта задержали с поличным, ему вменяется ч. 5 ст. 290 и ч. 2 ст. 290 УК (Получение взятки).

В отношении одного из подозреваемых в даче взятки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК (Дача взятки).

Как уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, по предварительным данным, чиновнику передали взяток на сумму не менее 500 тысяч рублей.

Как сообщает управление СКР по Ростовской области, в ходе расследования дела установлено, что в период с августа 2024 по июнь 2025 года чиновник получил от другого сотрудника взятку в 485 тысяч рублей. Взяткодатель также был задержан с поличным и затем арестован.