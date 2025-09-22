В Петербурге Летний и Михайловский сады закрыли из-за ветра

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге из-за усиления ветра до 23 метров в секунду закрыли Летний и Михайловский сады, сообщил Русский музей.

Сады могут открыть до вечера, если это позволит погода.

Музей-заповедник "Гатчина" сообщил о закрытии Дворцового парка, в связи со штормовым предупреждением закрыты переправы к крепости "Орешек" из Шлиссельбурга.

Ранее главное управление МЧС по Петербургу сообщило об усилении ветра в городе местами до 23 м/с. Городские власти ввели желтый уровень погодной опасности до 19:00 23 сентября из-за вероятности сильного ветра, гроз, ливней и града.