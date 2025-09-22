Поиск

Генпрокуратура судится с вице-спикером Думы Ярославля за 5 га земли

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы назначил на 3 октября 2025 года беседу по иску Генпрокуратуры к бывшему и.о. мэра Ярославля, действующему заместителю председателя местной гордумы Алексею Малютину об обращении в доход государства 14 земельных участков, сообщает портал судов общей юрисдикции Москвы.

Ответчиками по делу также выступают Сергей Вятченков, ООО "Булат", ООО "Специализированный застройщик "Минералы", Вячеслав Смирнов и Дмитрий Шлапак.

Исковое заявление поступило в суд 19 сентября, в этот же день оно было принято к производству. Суд также удовлетворил ходатайство надзорного ведомства о наложении ареста на все движимое и недвижимое имущество ответчиков.

"Обосновывая требования об обеспечении иска истец указал на необходимость защиты прав и законных интересов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции", - говорится в определении.

По мнению надзорного ведомства, в 2015-2016 годах бывший и.о. мэра Ярославля Малютин обеспечил незаконное отчуждение в пользу своего компаньона высоколиквидного государственного земельного участка площадью 5,1 га. Для легализации выведенный землеотвод реализовали аффилированному лицу Шлапаку, который впоследствии раздробил единый надел на 14 новых.

Малютин исполнял обязанности мэра Ярославля в 2015-2016 годах.

