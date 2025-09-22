Поиск

Комитет Думы поддержал доступ ЦБ к дополнительным данным для сверки в кредитных историях

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в понедельник поддержал правительственный законопроект, который наделяет Банк России доступом к федеральному регистру сведений о населении для идентификации физлиц при формировании и проверке кредитных историй.

Заключение комитета на законопроект (N938728-8) размещен в понедельник в электронной базе данных парламента.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на повышение точности идентификации субъектов кредитных историй в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ). Банк России будет использовать уникальный номер записи из федерального регистра сведений о населении для сопоставления титульных частей кредитных историй. При этом сам номер записи из регистра не будет включён в титульную часть кредитной истории, а будет применяться только для внутренней сверки.

Законопроект также предусматривает внесение Банка России в список пользователей единого регистра.

Устанавливается порядок взаимодействия Банка России и ФНС России (оператора регистра): через систему межведомственного электронного взаимодействия они будут обмениваться данными из регистра о физических лицах, причем как о субъектах кредитной истории, так и о лицах, выполняющих функции в организациях финансового рынка.

Цель изменений - поддержание актуальности информации о руководителях, акционерах и других участниках финансового рынка, сведения о которых аккумулируются в реестрах Банка России, следует из пояснительной записки.

Документ планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 25 сентября, ориентировочная дата представления поправок ко второму чтению - 24 октября.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Единый федеральный информационный регистр, содержащий сведения о населении РФ - это централизованная государственная информационная система, в которой хранятся базовые данные обо всех физических лицах, проживающих или работающих в РФ, включая граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства. Регистр формируется с 1 января 2022 г. на основе данных из 33 источников (включая ЕГР ЗАГС и МВД) и обеспечивает межведомственное взаимодействие через уникальный идентификатор записи. Оператором системы является Федеральная налоговая служба (ФНС).

