Экс-директор Сибирского научно-клинического центра ФМБА осужден за растрату

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Красноярске Центральный районный суд признал бывшего директора Сибирского научно-клинического центра ФМБА Бориса Баранкина виновным по делу о растрате, сообщает краевая прокуратура.

Подсудимый приговорен к шести годам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей.

Представителя фирмы-поставщика приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3,5 года.

Им обоим вменили ч. 4 ст. 160 УК (растрата денежных средств, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

Следствие и суд установили, что осужденные организовали схему фиктивных поставок лекарственных препаратов. Список поставленных лекарственных средств не соответствовал фактической закупке. Медпрепараты приобретались исходя из личных потребностей организатора схемы и его супруги и использовались ими для лечебных и косметологических целей.

Как уточнили в управлении СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, с сентября 2018 по май 2021 года генеральный директор, директор по страховой и внебюджетной деятельности, заведующая аптекой, а также представитель коммерческой компании осуществляли частичную подмену лекарственных препаратов для нужд пациентов при их поставке в адрес Сибирского клинического центра ФМБА. Причиненный ущерб составил более 15,5 млн рублей.

Провизор в июне 2024 года был приговорен к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 1,9 млн рублей.

Уголовное дело директора по страховой и внебюджетной деятельности ФГБУ ФСНКЦ ФМБА сейчас рассматривается в суде.

Баранкин был арестован в феврале 2025 года. Дело о растрате не него завели по материалам УФСБ по Красноярскому краю.

В суде обвинение просило для него семь лет лишения свободы, а для представителя фирмы-поставщика - 4 года условно.