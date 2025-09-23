В Самарской области задержаны подозреваемые в подрывах объектов инфраструктуры

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ задержали в Самарской области отца и сына по подозрению в подготовке подрыва моста через реку Самара, у них изъято более 13 кг взрывчатки, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

"ФСБ во взаимодействии с Росгвардией пресечена противоправная деятельность двух граждан России - отца и сына, 1970 и 1992 годов рождения, причастных к подготовке и совершению в 2023-2025 годах диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в "Интерфакс".

Они "задержаны при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самара".

"Из оборудованного в лесном массиве тайника и в арендованной ими квартире изъято 13,5 кг взрывчатых веществ, большое количество компонентов для изготовления взрывных устройств и три квадрокоптера", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, "в ходе допроса они дали признательные показания о совершении подрывов в Самарской области: в июле 2023 года - магистрального газопровода в Сызранском районе; в марте и сентябре 2024 года - железнодорожных мостов через реки Чапаевка и Самара, а также о причастности к изготовлению и закладке в тайник самодельного взрывного устройства, с использованием которого в июле 2023 года совершен подрыв трансформаторной подстанции АО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод".

"В июне 2022 года россиянин 1992 года рождения выехал за рубеж, где посредством мессенджера Telegram установил контакт с представителем украинской террористической организации и выразил готовность к безвозмездному сотрудничеству путем подготовки и совершении терактов и диверсий на территории России, - заявили в ЦОС. - По возвращении в страну он привлек к преступной деятельности своего отца, разделяющего его антироссийские взгляды".

В ведомстве не уточнили имен задержанных, отметив, что в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК.

"Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 281 (диверсия), ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ст. 275 (госизмена) УК России. По совокупности совершенных преступлений им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - заявили в ЦОС.

Там напомнили, что "спецслужбы Украины для дестабилизации общественно-политической обстановки и нанесения экономического урона государству активно вербуют исполнителей диверсий и терактов на интернет-площадках и в мессенджерах Telegram и WhatsApp по поиску быстрого заработка".

"Вместе с тем все их преступные замыслы раскрываются, а лица, согласившиеся помогать противнику, получают длительные тюремные сроки. Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети Интернет призываем российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами", - добавили в ведомстве.