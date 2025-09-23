В аэропорту Калининграда задерживается прилет 15 рейсов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В калининградском аэропорту "Храброво" задерживаются и отменены несколько рейсов, судя по онлайн-табло.

Так, на 10:00 местного времени задерживаются 15 рейсов на прилет, в основном из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Казани.

Все рейсы на прилет задерживаются и отменены на период с 9:00 до 16:00 местного времени.

В связи с задержкой прилета задерживается вылет семи самолетов, в основном - в Москву. Также отменено два рейса на прилет и вылет в Москву.

Все пассажиры задержанных рейсов обслуживались и обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами.