Дума примет законопроект о запрете участия иноагентов в ОНК в ближайшее время

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуме планируют принять законопроект, запрещающий иностранным агентам участие в работе общественных наблюдательных комиссий и общественного контроля, заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

"Особо хочу отметить находящийся на рассмотрении Государственной Думы и подготовленный ко второму чтению важный законопроект о совершенствовании деятельности Общественной палаты и внесении изменений в отдельные законодательные акты, в котором мы предлагаем запретить иностранным агентам участвовать в работе общественных наблюдательных комиссий и общественного контроля", - заявила Лантратова во вторник на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.

"Законопроект мы планируем принять в ближайшее время в Государственной Думе", - отметила председатель комитета, обращаясь к участникам совета.