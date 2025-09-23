Минобороны РФ сообщило о ночном ударе по подразделениям ВСУ в Одесской области

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России ночью нанесли групповой удар по подразделениям ВСУ в Одесской области в ответ на атаку на гражданские объекты в Крыму, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"Сегодня ночью, в ответ на террористический удар по гражданским объектам на территории населенного пункта Форос Республики Крым, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, Вооружёнными силами Российской Федерации нанесен групповой удар по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения "Призраки" ГУР Украины в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, осуществлявших подготовку и проведение данной террористической акции", - сказано в сообщении Минобороны.

"Кроме того, - информирует ведомство, - поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов на аэродроме "Школьный" в Одесской области, с которого осуществлялись пуски ударных дронов по объектам гражданской инфраструктуры в Республике Крым".

Также нанесён удар по цехам предприятия "Мотор Сич" военно-промышленного комплекса Украины, в которых осуществлялась сборка ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для ударов по территории России, говорится в сводке.