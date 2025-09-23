Военные РФ сообщили о контроле над селом Переездное в ДНР

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Южная" взяла под контроль село Переездное в ДНР, наносит удары по подразделениям ВСУ, окруженным возле населенного пункта Клебан-Бык в ДНР, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Переездное Донецкой Народной Республики и продолжают уничтожение противника, окруженного в районе населенного пункта Клебан-Бык Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, группировка нанесла удары по восьми украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.

"Противник потерял до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, 12 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - сообщили в ведомстве.