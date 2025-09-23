Минобороны РФ сообщило о продвижении группировки "Восток" в глубину обороны ВСУ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" за сутки улучшила положение в зоне спецоперации, группировка "Восток" продолжила продвигаться в глубину украинской обороны, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Торецкое, Новопавловка, Родинское, Красный Лиман, Красноармейск Донецкой Народной Республики, Славянка и Новониколаевка Днепропетровской области", - сказано в сообщении министерства.

По его информации, потери украинских сил за стуки составили свыше 580 военнослужащих, два танка, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Вербовое, Вишневое, Степовое Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области", - сообщили в Минобороны РФ.

Новость дополняется