Песков не комментирует назначение начальника департамента военной разведки ФСБ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать сообщения о назначении генерал-лейтенанта Ивана Ткачева начальником департамента военной контрразведки ФСБ.

"Это я без комментариев оставляю. Многие назначения такого рода, они делаются закрытыми указами. Поэтому, поскольку речь в таких случаях идет о закрытых указах, мы о них не говорим", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.