Военные уничтожили 58 беспилотников ВСУ над пятью регионами, включая Московский

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные с 08:00 до 14:00 уничтожили 58 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ во вторник.

По информации ведомства, беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Калужской, Рязанской, Тульской областей и Московского региона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за вторник в общей сложности был сбит 31 украинский беспилотник, летевший в направлении столицы.