Российские военные сообщили об операции по взятию Купянска

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В ходе операции по взятию Купянска Вооружённые силы России уже контролируют свыше пяти тысяч 600 городских зданий, сообщает министерство обороны РФ.

"Соединения и воинские части группировки войск "Запад" успешно решают задачи по освобождению города Купянск. Из 8 667 зданий взято под контроль 5 667", - сказано в сообщении Минобороны, распространённом во вторник.

По данным ведомства, в настоящее время российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв её в полукольцо.

Продолжается выполнение боевых задач по блокированию вооруженных формирований противника с южной стороны, сообщили в Минобороны. Среди них бойцы отряда "Фрайкор", личный состав так называемого российского добровольческого корпуса (признан в РФ террористической организацией - ИФ), военнослужащие спецназа главного управления разведки вооруженных сил Украины, говорится в сообщении.

"Всего заблокировано до 700 человек, из них 250 уже уничтожено. При этом только за последний месяц ВСУ при удержании Купянска потеряли свыше 1 800 военнослужащих, 36 танков и других бронированных машин, две пусковые установки РСЗО, а также 137 орудий полевой артиллерии и миномётов", - сообщает российское военное ведомство.

Минобороны информирует, что в ходе наступательных действий российские штурмовые группы, подразделения разведки, артиллерии, БПЛА и РЭБ действовали комплексно.

"Огневое поражение осуществлялось в едином разведывательно-ударном контуре. Успеху также способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации", - отмечается в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
