ГИБДД предложила устанавливать дрон-боксы на крыши высоток для фиксации нарушений ПДД

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Госавтоинспекции выступили за внедрение автономных станций с беспилотными воздушными судами для контроля за дорожной обстановкой, заявил старший инспектор по особым поручениям Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Котов.

"В настоящее время МВД России на основе зарубежного опыта рассматривает в качестве перспективы использование автономных станций с беспилотными воздушными судами для решения задач, возложенных на дорожно-патрульную службу. Такая станция в автоматическом режиме способна обрабатывать данные и выдавать полетные задания, заряжать аккумуляторы воздушного судна, осуществлять его посадку на платформу при помощи системы технического зрения", - сказал Котов на "круглом столе" о применении беспилотников для фиксации нарушения ПДД в Совете Федерации во вторник.

По мнению представителя ГИБДД, в условиях городской застройки подобные дрон-боксы можно будет размещать на крышах высотных зданий "при наличии доступа к промышленной электросети, а также к сети передачи данных".

"Полагаем, что применение автономных систем, так называемых дрон-боксов, в случае, если оно все-таки покажет свою эффективность, будет способно повысить скорость реагирования на дорожно-транспортные происшествия в условиях сложной дорожной обстановки", - подчеркнул Котов.

Представитель Госавтоинспекции отметил, что на фоне имеющегося некомплекта в рядах полицейских ведомство прорабатывает возможность документирования факта ДТП с помощью БПЛА "без непосредственно присутствия сотрудников дорожно-патрульной службы".

По имеющейся у подразделений ГИБДД информации, по итогам 2022-2023 гг. с использованием беспилотников было выявлено около 35 тыс. нарушений правил дорожного движения.

Среди основных видов нарушений, зафиксированных беспилотниками в разных регионах РФ, Котов назвал выезд на полосу встречного движения, нарушение правил расположения автомобилей на проезжей части и движение по обочине.

При этом только в Краснодарском крае за период с июля 2022 года по март 2023 года беспилотниками зафиксировано свыше 24 тыс. нарушений ПДД, что составило 68% от всех выявленных правонарушений, установленных таким образом в указанном периоде по стране.

ГИБДД начала применять дроны для выявления нарушений на дорогах с середины 2021 года. По последним данным, сотрудники дорожной инспекции используют беспилотники в 17 регионах России.