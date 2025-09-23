При пожаре в новосибирском зоопарке погибли 11 животных

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Несколько обитателей зоопарка Новосибирска погибли в пожаре, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Новосибирской области.

"По оперативной информации, помимо двух крупных животных - быка и верблюда - были спасены три козы. Больше 10 животных погибли в огне", - говорится в сообщении.

По данным управления, два вольера уничтожены полностью.

Позже пресс-служба МЧС РФ уточнила, что погибло 11 животных.

"По уточненной информации, огнеборцы МЧС России совместно с сотрудниками зоопарка спасли более 20 животных. 11 животных погибли, их спасти не удалось. На момент прибытия пожарных подразделений вольер был полностью охвачен огнем", - отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что на территории новосибирского зоопарка горят два здания, возгорание локализовано. Сейчас на месте работают более 30 спасателей и 10 единиц техники.