Жители пяти районов Курской области остались без света в результате обстрела Льгова

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате обстрела Льгова ВСУ без электроснабжения остались жители Льговского, Рыльского, Глушковского, Кореневского и Конышевского районов.

"В результате ударов противника по объектам энергетики без электроснабжения осталась часть потребителей Льговского, Рыльского, Глушковского, Кореневского и Конышёвского районов", - написал он в своем телеграм-канале в ночь на среду.

Рыльский, Глушковский и Кореневский районы подключены к резервным источникам электроснабжения. В Льговском и Конышевском районах восстановительные работы начнутся, когда позволит оперативная обстановка, уточнил Хинштейн.