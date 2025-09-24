Судно Fu Run Da 1 покинуло Приморье после снятия запрета на выход из порта

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сухогруз Fu Run Da 1 с иностранным экипажем, ранее задержанный властями порта Находка в Приморье из-за долга по зарплате морякам, покинул порт, сообщил "Интерфаксу" в среду председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

"Судно покинуло порт, оно следует в китайский порт Чжоушань", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, экипаж судна Fu Run Da 1 под флагом Сьерра-Леоне в составе 12 индонезийских и одного китайского моряка обратился к морской администрации порта Находки и Российскому профсоюзу моряков с просьбой помочь получить зарплату за 2,5 месяца, которую задолжал китайский судовладелец.

Власти порта Находки после получения жалобы 19 сентября задержали судно в порту до полного погашения задолженности. Судовладелец накануне погасил долги, во вторник запрет на выход теплохода Fu Run Da 1 из порта был снят.

Флаг Сьерра-Леоне - это так называемый "удобный флаг". Судно под "удобным" флагом - это судно, работающее под флагом страны, отличной от страны владения. Зачастую, подняв такой флаг, судовладелец резко сокращает издержки за счет снижения жизненного уровня и ухудшения условий труда моряков. Профсоюзы ведут борьбу с "удобными флагами".